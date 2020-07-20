السعودية اليوم / قبول أكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة بجامعة الملك خالد لدرجتي البكالوريوس والدبلوم



أبها 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل قبول أكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم لمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقًا للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات، مؤكداً معالجة الصعوبات التي واجهت بعض المتقدمين إلكترونيًّا حيث استقبل وعولج أكثر من أربعة آلاف طلب عبر البريد الإلكتروني، ورُد على أكثر من ١٠ آلاف رسالة واتس آب، وأكثر من ٢٠٠ اتصال هاتفي خلال فترة التقديم، لافتاً الانتباه إلى أن العمادة ستستمر في استقبال استفسارات المتقدمين من خلال الوسائل الإلكترونية دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصًا على سلامة الجميع.

وأكد الدكتور القرني أن العمادة وفي ضوء الشفافية التي تنتهجها تعلن نسب الترشيح للقبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/d/1YQNQroZhu_3q_4rEzfp3CSYsRrIexpsB/view?usp=drivesdk، مضيفاً أن العمادة تسعى جاهدة لتوفير أي مقعد يشغر للمتقدمين لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين، وذلك عن طريق خدمة القبول الفوري، وهي خدمة تتيح للطلاب والطالبات ممن قُبلت نسبتهم في الجامعة ولديهم طلب قبول الاطلاع على المقاعد الشاغرة التي انسحب منها الطلاب أو الطالبات بعد القبول أو لم تتم الموافقة على التخصص من قبل المرشحين، كما أتاحت العمادة خدمة تغيير القبول التي تتيح للطالب بعد الحصول على الرقم الجامعي تغيير تخصصه الذي قُبل عليه قبل بداية الفصل الدراسي، وذلك وفق شروط القبول، وستتاح الخدمتان إلكترونيًّا من يوم 2 ذي الحجة حتى ١٨ من الشهر نفسه.

// انتهى //

19:48ت م

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