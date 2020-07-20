السعودية اليوم / زلزالان خفيفان يضربان منطقتين بمحافظتي السليمانية وديالي العراقيتين من دون خسائر أو أضرار



بغداد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

ضرب زلزالان خفيفان اليوم منطقتين بمحافظتي السليمانية وديالي العراقيتين من دون تسجيل خسائر أو أضرار تذكر.

وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان صحفي بأن مراصدها الزلزالية سجلت اليوم وقوع الزلزالين, وكان مركز الأول بجنوب غربي قضاء دربندخان بمحافظة السليمانية بقوة (3،3) درجات على مقياس رختر, فيما كان الثاني بشمال غربي قضاء خانقين بمحافظة ديالي بقوة (3،1) درجة على مقياس رختر المكون من 9 درجات.

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19:27ت م

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