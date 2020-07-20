

جدة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

يقع كوكب زحل حاليًا في وضع التقابل بسبب وقوعه مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض ، حيث يظهر الكوكب فوق الأفق الشرقي في نفس الوقت الذي تغرب فيه الشمس كنقطة بيضاء لامعة.

أوضح ذلك لـ "واس" رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، وقال : سوف يكون كوكب زحل على مسافة 9 وحدات فلكية أي ما يعادل 9 مرات بعد الأرض عن الشمس بينما تبلغ شدة لمعانه 0.1، مبينًا أن التقابل يحدث لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي : عطارد والزهرة نتيجة وقوعهما داخل مدار الأرض.

وأضاف أن كوكب زحل يُرى بالعين المجردة كنقطة بيضاء لامعة بينما يمكن رؤية حلقاته المميزة من خلال تلسكوب صغير في جهة الشرق من بعد غروب الشمس بينما يصل إلى أعلى نقطة له في السماء عند منتصف الليل ويختفي تحت الأفق الغربي قبل شروق الشمس.

وأفاد الدكتور حسن عسيري أنه سيظهر إلى جوار كوكب زحل هذا العام بمشيئة الله كوكب المشتري وذلك طوال فترة الليل ويعد الكوكبان ألمع جرمين في السماء في ظل غياب ضوء القمر في وقت التقابل.

ولفت النظر إلى أنه سيحدث بمشيئة الله تعالى اقتران مميز بين المشتري وزحل في 21 ديسمبر المقبل حيث تبلغ المسافة الزاوية بينهما 0.1 درجة في ظاهرة فلكية لا تتكرر إلا كل 20 سنة.

//انتهى//

19:21ت م

0227





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوكب زحل يقابل الشمس ويطل على الأرض كنقطة بيضاء لامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.