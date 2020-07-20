السعودية اليوم / فريق سياحي يطلع على معالم ينبع السياحية والتاريخية



ينبع 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

اطلع فريق سياحي على أبرز المعالم السياحية والتاريخية بمدينة ينبع وما تتضمنه من مقومات وتنوع كبير في الطبيعة، وذلك ضمن الباقات السياحية التي خصصتها الهيئة

وزار الفريق الواجهة البحرية وسوق الليل وبعض عيون ينبع النخل الجارية، والبحيرة الصناعية وحديقة الفيروز وجزيرة النورس والواجهة البحرية بينبع الصناعية.

وتعد مدينة ينبع واحدة من أجمل المدن لوقوعها على ساحل البحر الأحمر وصفاء المياه بشواطئها الرملية الساحرة وتكاثر شعابها المرجانية أدت إلى جذب كثير من المجموعات السياحية من محبي

ويحرص أهالي وزوار ينبع على الاستمتاع بشواطئ المحافظة والرحلات والأنشطة البحرية والبرية والرياضات الجبلية إلى جانب رحلات اليوم الكامل لاستكشاف البحر والسواحل.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للسياحة خصصت - ضمن حملة "تنفس"- أكثر من 100 باقة منوعة للوجهات السياحية عبر الموقع الإلكتروني "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar للأفراد والأسر والسياح وتضم خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والمتطلبات للاستمتاع بالأنشطة السياحية المتنوعة في عشر وجهات سياحية هي : ( الرياض، الشرقية، تبوك، الباحة، عسير، جدة، الطائف، ينبع، أملج، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ) وذلك بما يتوافق مع طبيعة وطقس المكان فكل وجهة لها ميزتها التي تختص بها.

// انتهى //

19:20ت م

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ينبع 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واساطلع فريق سياحي على أبرز المعالم السياحية والتاريخية بمدينة ينبع وما تتضمنه من مقومات وتنوع كبير في الطبيعة، وذلك ضمن الباقات السياحية التي خصصتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن فعاليات صيف السعودية "تنفس" الذي يستمر إلى 30 سبتمبر 2020م.وزار الفريق الواجهة البحرية وسوق الليل وبعض عيون ينبع النخل الجارية، والبحيرة الصناعية وحديقة الفيروز وجزيرة النورس والواجهة البحرية بينبع الصناعية.وتعد مدينة ينبع واحدة من أجمل المدن لوقوعها على ساحل البحر الأحمر وصفاء المياه بشواطئها الرملية الساحرة وتكاثر شعابها المرجانية أدت إلى جذب كثير من المجموعات السياحية من محبي رياضة الغوص والسباحة وغيرها من الرياضات البحرية إضافة إلى مرسى للقوارب الترفيهية وقوارب الصيد، وتبعد 200 كم غرب المدينة المنورة.ويحرص أهالي وزوار ينبع على الاستمتاع بشواطئ المحافظة والرحلات والأنشطة البحرية والبرية والرياضات الجبلية إلى جانب رحلات اليوم الكامل لاستكشاف البحر والسواحل.يشار إلى أن الهيئة السعودية للسياحة خصصت - ضمن حملة "تنفس"- أكثر من 100 باقة منوعة للوجهات السياحية عبر الموقع الإلكتروني "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar للأفراد والأسر والسياح وتضم خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والمتطلبات للاستمتاع بالأنشطة السياحية المتنوعة في عشر وجهات سياحية هي : ( الرياض، الشرقية، تبوك، الباحة، عسير، جدة، الطائف، ينبع، أملج، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ) وذلك بما يتوافق مع طبيعة وطقس المكان فكل وجهة لها ميزتها التي تختص بها.// انتهى //19:20ت م0226

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