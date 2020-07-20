السعودية اليوم / تسجيل 7 إصابات جديدة وافدة بفيروس "كورونا" في تونس



تونس 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس "

وكشفت الوزارة، في بيانها اليومي ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 1099 حالة، واستقرار عدد حالات الوفاة عند 50 حالة وفاة.

// انتهى //

19:16ت م

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تونس 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس " كورونا " المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1381 حالة مؤكدة.وكشفت الوزارة، في بيانها اليومي ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 1099 حالة، واستقرار عدد حالات الوفاة عند 50 حالة وفاة.// انتهى //19:16ت م0225

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