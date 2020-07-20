

أبوظبي 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

عقدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وبيلاروسيا اليوم اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين، التي امتدت من 13 إلى 16 يوليو 2020، بمشاركة من الجهات المعنية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ورأس الاجتماع عن جانب دولة الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وعن الجانب البيلاروسي وزير الهيئة الحكومية للصناعات العسكرية دميتري بانطوس.

وأكد قرقاش خلال الاجتماع، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتكنولوجيا والصحة".

من جانبه، أعرب وزير الهيئة الحكومية للصناعات العسكرية في جمهورية بيلاروسيا عن سعادته والوفد المشارك بهذا اللقاء المهم والمثمر بين الجانبين، والذي يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التي تربط بين الدولتين، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات على جميع الأصعدة الاقتصادية والأمنية والثقافية.

ووقع الجانبان في ختام الاجتماع على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة الإماراتية البيلاروسية، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة وسلامة الأغذية، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالدولة ووزارة الطوارئ البيلاروسية، ومشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

// انتهى //

19:13ت م

0224





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجنة المشتركة بين الإمارات وبيلاروسيا تعقد اجتماعها عبر الاتصال المرئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.