السعودية اليوم / العراق يسجل 2163 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

أعلنت العراق اليوم تسجيل 2163 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 88 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 3869 , فيما تم تعافي 2308 حالات جديدة وإجمالي حالات الشفاء إلى 62836 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 27988, منهم 431 في العناية المركزة.

// انتهى //

19:10ت م

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بغداد 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسأعلنت العراق اليوم تسجيل 2163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 94693 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 88 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 3869 , فيما تم تعافي 2308 حالات جديدة وإجمالي حالات الشفاء إلى 62836 حالة.وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 27988, منهم 431 في العناية المركزة.// انتهى //19:10ت م0223

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