السعودية اليوم / وفاة اول طبيب بفيروس كورونا في لبنان



بيروت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجل في لبنان اليوم وفاة أول طبيب لبناني بجائحة

وكان الطبيب قد التقط العدوى من مريضة كان يجري لها عمل طبي في إحدى المستشفيات في مدينة صور اللبنانية، وهي المرة الأولى منذ انتشار فيروس في لبنان التي يسجل فيها حالة وفاة لطبيب.

// انتهى //

18:55ت م

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بيروت 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجل في لبنان اليوم وفاة أول طبيب لبناني بجائحة كورونا ، بالغ من العمر 32 عاماً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.وكان الطبيب قد التقط العدوى من مريضة كان يجري لها عمل طبي في إحدى المستشفيات في مدينة صور اللبنانية، وهي المرة الأولى منذ انتشار فيروس في لبنان التي يسجل فيها حالة وفاة لطبيب.// انتهى //18:55ت م0221

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