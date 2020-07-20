السعودية | تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصدي سدير وتمير

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:08 مساءً, 20 يوليو 2020 م المناطق - الرياض تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير و تمير، وغداً الثلاثاء المكمل لشهر ذي القعدة.

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