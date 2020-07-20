- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مرصد المجمعة يعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مرصد المجمعة يعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة بحوطة سدير أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكّن من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م.
وبهذا سيكون يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة فيما سيكون الأربعاء هو غرة ذي الحجة.
وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.
وقالت المحكمة في بيان لها اليوم : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ .
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر مرصد المجمعة يعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.