مرصد المجمعة يعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة بحوطة سدير أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكّن من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م.

وبهذا سيكون يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة فيما سيكون الأربعاء هو غرة ذي الحجة.

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

وقالت المحكمة في بيان لها اليوم : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ .