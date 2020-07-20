محمد بن مسعود - الدمام - 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 06:58 PM تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير وتمير وغداً الثلاثاء المكمل لذي القعدة تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير وتمير وغداً الثلاثاء المكمل لذي القعدة تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير و تمير، وغداً الثلاثاء المكمل لشهر ذي القعدة. الكلمات المفتاحية ، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير وتمير وغداً الثلاثاء المكمل لذي القعدة ،

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