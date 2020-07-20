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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم (رسمياً) موافقة الاتحاد الآسيوي بالسماح للأندية السعودية المشاركة في أبطال آسيا 2020 بتسجيل لاعبيها الجدد الذين تم التعاقد معهم، ومُددت عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.
ويأتي قرار الآسيوي مراعاة لظروف الأندية ، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19 ) ومن أجل إتاحة الفرصة لجميع الأندية الاستفادة من خدمات اللاعبين الجديد بفرص عادلة ومتساوية للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 06:43 PM
تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم (رسمياً) موافقة الاتحاد الآسيوي بالسماح للأندية السعودية المشاركة في أبطال آسيا 2020 بتسجيل لاعبيها الجدد الذين تم التعاقد معهم، ومُددت عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.
ويأتي قرار الآسيوي مراعاة لظروف الأندية ، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19 ) ومن أجل إتاحة الفرصة لجميع الأندية الاستفادة من خدمات اللاعبين الجديد بفرص عادلة ومتساوية للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا.
، الاتحاد السعودي يتلقى موافقة الآسيوي .. السماح للأندية بتسجيل اللاعبين الجدد ،
المصدر : الخليج 365
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