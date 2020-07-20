، مصر تجدد رفضها ضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربية ،

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جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الإثنين)، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله؛ موقف بلاده الرافض لأي إجراء إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأشار "شكري" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إلى أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح أن مصر تسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين.
وأضاف أن مصر ستستمر في بذل كل جهودها في إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود.
مصر تجدد رفضها ضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-20
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الإثنين)، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله؛ موقف بلاده الرافض لأي إجراء إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأشار "شكري" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إلى أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح أن مصر تسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين.
وأضاف أن مصر ستستمر في بذل كل جهودها في إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
06:31 PM
تسعى لاستئناف المسار السياسي
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الإثنين)، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله؛ موقف بلاده الرافض لأي إجراء إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأشار "شكري" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إلى أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح أن مصر تسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين.
وأضاف أن مصر ستستمر في بذل كل جهودها في إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود.
، مصر تجدد رفضها ضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربية ،
المصدر : الخليج 365
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