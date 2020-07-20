، مجلس جامعة جازان يعين ويبتعث 72 عضو هيئة تدريس ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني" يستهل الاجتماع بالدعاء لخادم الحرمين بالشفاء العاجل

ترأس رئيس جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني، مجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام 1441هـ التي عقدت عن بعد، اليوم الاثنين، بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

واستهلّ رئيس الجامعة، الجلسة بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله – بأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يحفظه عزًّا وذخرًا للوطن وللشعب السعودي الكريم.

فيما أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة محمد أبو راسين، أن المجلس وافق على عدد من القرارات؛ منها تعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد، و12 على رتبة محاضر.

كما قرر المجلس الموافقة على استمرار وانتقال بعثة 54 معيدًا ومحاضرًا، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ26 طالبًا وطالبة، والموافقة على اعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار بجامعة جازان، والموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي، وإقرار برنامج دبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها.