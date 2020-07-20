شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الهدي والأضاحي يعتمد خطته التشغيلية لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أعتمد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي خطته التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ ، مؤكداً على الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تتم للنسك ، وتنفذ في إطار المشروع من خلال إجراء الفحوصات البيطرية وفق إستراتيجية مسبقة لذلك قبل وصولها إلى المملكة ، حيث تخضع جميع النسك للإشراف من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق نظام "القانون" الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية

وأوضح أنه يشرف على النسك فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة من بلد المنشأ حتى وصولها لحظائر المستورد مروراً بالمحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي ، ويكشف عليها ظاهرياً و مخبرياً ولا تفسح إلا بعد التأكد من سلامتها ، وتتابع الإرسالية بحظائر المستورد عبر الفرق البيطرية الميدانية حتى تصل إلى حظائر المشروع في مكة المكرمة .

وأشار إلى أن الاشتراطات الصحية وتوفيرها في نسك المشروع تبدأ قبل تحميلها من بلد الاستيراد من خلال محاجر بيطرية مخصصة لذلك معتمدة لدى حكومة المملكة العربية السعوديه ، وبعد وصول النسك إلى المجازر المخصصة والكشف البيطري في الحظائر قبل إدخالها لمنطقة التنفيذ ، وهنا يكشف عليها الكشف الشرعي للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية في الأضحية ، ويتم بعد عملية الذبح الكشف البيطري للأجزاء الداخلية وهذه مرحلة ما قبل دخولها للثلاجات .

وبين المشروع أنه عند البدء في عمليات توزيع اللحوم يشرف على سلامة اللحوم أثناء التحميل والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية ، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن شراء الأضاحي من الأحواش العشوائية لعدم خضوعها للاشتراطات الصحية اللازمة ، ودعا للاستفادة من الخدمات أو تنفيذ الأضاحي من خلال الرابط www.adahi.org .