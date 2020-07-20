شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" : لقاء إعلامي بعد غدٍ لاستعراض خطة الحج والان نبدء بالتفاصيل

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد غدٍ، لقاء إعلاميا -عن بعد- يبث عبر أحد التطبيقات المتخصصة لاستعراض خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ .

وسيتناول معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وأصحاب الفضيلة وكلاء الرئيس العام الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ وما اشتملت عليه من استعدادت وبرامج وتدابير وقائية وإجرءات احترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة, وذلك بهدف إبراز الجهود العظيمة التي تقدمها الدولة رعاها الله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.