شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات أمن الحج: طوق أمني لتخفيف الضغط على مراكز الضبط بمكة والان نبدء بالتفاصيل

- دوريات راكبة لمنع وجود أي شخص غير مصرح له بالحج

-منع دخول السيارات غير المصرح لها إلى المشاعر وفتح الدائري الرابع

- الدفاع المدني يمسح جميع المواقع للتأكد من توفر اشتراطات السلامة

أكد قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه رُوعي الحدث وأُعدت الخطط؛ حفاظاً على أداء الحجاج شعيرتهم بأمان.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية:تم تخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني على مشارف العاصمة المقدسة، بإقامة طوق أمني على مداخل المنطقة.، ونهيب بالجميع، باتباع الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على سلامة أرواحهم.

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فيما قال مساعد قوات أمن الحج للدوريات أنه تم تُنفذ خطة قيادة دوريات الأمن من خلال 4 قيادات، وقيادة دوريات العاصمة المقدسة مستمرة على مدار العام مع تكثيفها، وقيادة المنطقة المركزية تُسير فيها دوريات راجلة، إضافة إلى نقاط فرز وتدقيق يُتحكم من خلالها بالداخلين.

موضحا أن قيادة منطقة المشاعر المقدسة تشمل مزدلفة وعرفة ومنى، تُسير فيها دوريات راكبة إضافة إلى مراكز ضبط أمني؛ لمنع وجود أي شخص غير مصرح له، ومن يُضبط سيطبق بحقه التعليمات، وقيادة المهام والإسناد الأمني، تقوم بتطبيق جزء من الطوق الأمني الخارجي على المشاعر المقدسة.

ومن جانبه أكد مساعد قوات أمن الحج لشؤون المرور، على منع دخول السيارات غير المصرح لها للمشاعر خلال الحج، مشيرأ إلى أن هناك تناغم بين الجهات الأمنية كافة، فهناك قيادة والمرور جزء منها، -وإن شاء الله- تتوج هذه الجهود والخطط، معلناً أن القوات ستتخذ قرارًا بالتنسيق لفتح الدائري الرابع لخدمة الأهالي.

أما قائد قوات الدفاع المدني بالحج فقد لفت إلى أنه تم مسح جميع المواقع التي سيوجد بها الحجاج، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة.