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2020-07-20 وحدة الحماية الاجتماعية تتوصل إلى معنفة الرياض توفير الرعاية لها وفق نظام الحماية من الإيذاء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوصل لحالة تعرضت للتعنيف في الرياض، وتم تداولها عبر مواقع التواصل، موضحة أن المتابعة جارية والتحقق من الجهات ذات الاختصاص.

وقال متحدث الموارد البشرية : إشارة لما يتم تداوله عن حالة عنف في منطقة الرياض، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة، والمتابعة والتحقق جاريان مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.



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