2020-07-20

طفرة تكنولوجية تتاح في بعض مستشفيات السعودية قريبًا

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن خططها بشأن تصدير التكنولوجيا الطبية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، Dr. Answer، للمستشفيات في السعودية.

والتكنولوجيا الجديدة Dr. Answer أو طبيب الإجابة، وهو برنامج مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الأطباء في إجراء تشخيص طبي دقيق، من خلال تحديد الشذوذ في سوائل وأنسجة الجسم، وهو ما يمثل طفرة في هذا المجال.

والبرنامج قادر حاليًا على تشخيص 8 أمراض، بما في ذلك أنواع السرطانات، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، واضطرابات القلب، ومرض الزهايمر.

وكانت استثمرت الحكومة الكورية الجنوبية والمؤسسات الطبية المحلية وشركات تكنولوجيا المعلومات، ما مجموعه 48.8 مليار وون (40 مليون دولار) منذ عام 2018 لتطوير التقنية.

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وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكورية، إنه من المقرر أن تخضع هذه التقنية للتجارب السريرية في مستشفيات المملكة، حيث سيتم تجريب البرنامج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في 6 مستشفيات تديرها الدولة، بحسب موقع the investor.

ولفت الموقع إلى أن السعودية هي أول دولة أجنبية تُجرب تقنية Dr. Answer، وقال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه يأمل في أن يساعد إدخال أحدث الحلول الطبية في المملكة في تشجيع الأطراف المعنية إلى دخول سوق الرعاية الصحية العالمية للذكاء الاصطناعي.

سوق الرعاية الصحية العالمية للذكاء الاصطناعي:

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن سوق الرعاية الصحية العالمية للذكاء الاصطناعي ينمو بسرعة، وسيصل إلى 22.7 مليار دولار بحلول عام 2023، نقلًا عن إحصائية قدمتها شركة Allied Market Research.

ومن المقرر أن تبدأ 26 مستشفى في كوريا استخدام تقنية Dr. Answer في النصف الأول من العام المقبل، بينما ستبدأ 11 مستشفى أخرى في تجربة البرنامج.

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