2020-07-20

كيف تتخلص من آلام الصداع في دقائق معدودة دون مسكنات ؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يُصاب المرء بالصداع فجأة ويتراوح الألم بين الخفيف إلى الحاد، وغالبًا ما يعيق الفرد من أداء مهامه اليومية أو التركيز في العمل وهنا يلجأ المُصاب إلى المسكنات رغم علمه بخطورتها.

وأفاد موقع Daily Health Post بطريقة فعالة للتخلص من آلام الصداع من خلال نقاط الضغط الست، وهي طريقة بإمكانك استخدامها في أي مكان من المكتب إلى المنزل وحتى السيارة.

كيفية إجراء حركة الضغط:

1- اجلس في وضع مريح، وأغلق عينيك، وخذ أنفاسًا عميقة ومتساوية.

2- طبق الضغط العميق والثابت مع التدليك في حركة دائرية صغيرة، والهدف من ذلك هو تحفيز تدفق الدم.

3- قم بتدليك كل نقطة لمدة 30-60 ثانية.

4- إذا استمر الصداع انتقل إلى نقطة أخرى.

1- Yintang:

يُطلق عليها أيضًا العين الثالثة، وهي تقع بين الحاجبين حيث يلتقي الأنف بالجبين، والضغط على هذه النقطة مفيد في تخفيف إرهاق العين والأرق والدوار، وهي نقطة رئيسية للأشخاص الذين يعملون على الكمبيوتر أو لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

2- Zan Zhu:

وتقع هذه النقطة في قاعدة الحاجبين الداخليين، عند حافة العظم، وعند الضغط عليها تخفف من الدوار، وأمراض العين، وعدم وضوح الرؤية، وتيبس الرقبة والعطس المتكرر.

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3- Yingxiang:

وتقع هذه النقطة على جانبي الفم، أسفل عظمة الوجنة مباشرةً، حيث يلتقي الأنف بالخدين.

ويعمل تدليك هذه المنطقة بشكل جيد مع الصداع، وكذلك مع تخفيف مشاكل الجيوب الأنفية ونزيف الأنف أو الحساسية، واحتقان الأنف.

4- Tian Zhu:

هاتان النقطتان تقعان على جانبي العمود الفقري حيث تلتقي بقاعدة الجمجمة، وهما فعالتين في تخفيف آلام الصداع وعلاج الحمى وأوجاع الجسم ونقص التركيز وتعزيز الذاكرة وعلاج تيبس الرقبة وآلام الظهر والكتف.

5- Shuai Gu:

تقع هذه النقطة فوق الأذن مباشرة، وتدليكها يخفف من الصداع النصفي وطنين الأذن والدوار والقيء.

6- He Gu:

هذه النقطة تقع في المنطقة بين الإبهام والسبابة، وعند تدليكها بشكل صحيح، يمكن أن تخفف الصداع النصفي وتقلل من الشعور بالتوتر وتخفف من الدوخة واحتقان الجيوب الأنفية وآلام المعدة والإمساك والإسهال.

ويُذكر أن الصداع هو عرض لشيء غير عادي يحدث في جسمك، وفي حين أنك لا تستطيع في كل الأحيان إصلاح السبب الأساسي، فإن العلاج بالضغط يزيد الطاقة ويخفف التوتر ويعزز الدورة الدموية في الجسم.

وكانت وجدت دراسة استمرت لمدة عامين طُبقت على 500 فرد يعانون من التوتر والصداع النصفي بشكل مستمر، أن العلاج بالضغط كان فعالًا أكثر من وصفات المسكنات التي تشمل الإرغوتامين أو الستيرويدات أو البروبانولول أو الميثيسيغريد.

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