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جازان تسجل 86 حالة كورونا جديدة وتعافي 144 حالة
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 4448 حالة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
سجلت منطقة جازان، 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 10 إصابات، وصامطة 24 إصابة، وبيش 17 إصابة، وأبو عريش 15 إصابة، والعيدابي 10 إصابات، وصبيا 6 إصابات.
كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من أحد المسارحة، وفيفاء، وفرسان، والريث.
من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 144 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتين وفاة في جازان والعارضة.
إجمالي حالات كورونا في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 4448 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3090 حالة، وبلغ عدد الوفيات 48 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1310 حالة.
إجمالي حالات كورونا في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 253349 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 203259 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2523 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 47567 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2196 حالة.
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