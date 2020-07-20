الإمارات تسجل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات أسهم في الكشف عن 271 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 57,193 حالة.

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عدد وفيات كورونا في الإمارات

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 340 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إجمالي حالات التعافي

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 352 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 49,621.

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