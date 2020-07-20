محمد بن مسعود - الدمام - لأنها بلد المنسك قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ستعلن اليوم عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك.

وأضافت "الإفتاء المصرية" في بيان لها: "فور إعلان المملكة العربية السعودية، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك." 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 05:47 PM Advertisements لأنها بلد المنسك "الإفتاء المصرية": سنعلن بداية ذي الحجة اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية "الإفتاء المصرية": سنعلن بداية ذي الحجة اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ستعلن اليوم عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك.

وأضافت "الإفتاء المصرية" في بيان لها: "فور إعلان المملكة العربية السعودية، ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك." الكلمات المفتاحية ، "الإفتاء المصرية": سنعلن بداية ذي الحجة اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية ،

المصدر : الخليج 365

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