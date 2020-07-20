- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤخراً، لقاءً حوارياً افتراضياً بعنوان "حياة الكتابة"، استضافت فيه الروائية زينب حفني، وأدارته الإعلامية رندا الشيخ، ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية الافتراضية تنظمها الهيئة على مدى أسبوعين.
وأكدت الروائية زينب أنها وقعت في أسر عالم الرواية بعد عدة تجارب لأجناس أدبية مختلفة، انطلقت من كتابة الخواطر التي كانت في سن مبكرة، ثم انتقلت بعدها لكتابة القصة القصيرة، لتجد نفسها فيما بعد في عالم الرواية.
وقالت: قدرها قادها للدخول في عالم الكتابة الذي أخذ منها حياتها الاجتماعية لتعيش في شبه عزلة للتفرغ للقراءة والكتابة.
وأوصت الروائية السعودية الكتاب والكاتبات الشباب، بأن يثقوا بكتاباتهم، وألا يسمحوا لأي شخص مهما كان اسمه أن يؤثر في أسلوبهم وشخصيتهم، منبهة جيل المبدعين الجدد إلى ضرورة القراءة والاطلاع، لزيادة لياقتهم في الكتابة، إضافة للاستفادة من تجاربهم الشخصية، والاهتمام بالموروث الاجتماعي، مؤكدة أن الموهبة بدون اهتمام قد تنتهي بذبولها.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 05:46 PM
شرحت كيف خاضت عالم الرواية بعد عدة تجارب
نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤخراً، لقاءً حوارياً افتراضياً بعنوان "حياة الكتابة"، استضافت فيه الروائية زينب حفني، وأدارته الإعلامية رندا الشيخ، ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية الافتراضية تنظمها الهيئة على مدى أسبوعين.
وأكدت الروائية زينب أنها وقعت في أسر عالم الرواية بعد عدة تجارب لأجناس أدبية مختلفة، انطلقت من كتابة الخواطر التي كانت في سن مبكرة، ثم انتقلت بعدها لكتابة القصة القصيرة، لتجد نفسها فيما بعد في عالم الرواية.
وقالت: قدرها قادها للدخول في عالم الكتابة الذي أخذ منها حياتها الاجتماعية لتعيش في شبه عزلة للتفرغ للقراءة والكتابة.
وأوصت الروائية السعودية الكتاب والكاتبات الشباب، بأن يثقوا بكتاباتهم، وألا يسمحوا لأي شخص مهما كان اسمه أن يؤثر في أسلوبهم وشخصيتهم، منبهة جيل المبدعين الجدد إلى ضرورة القراءة والاطلاع، لزيادة لياقتهم في الكتابة، إضافة للاستفادة من تجاربهم الشخصية، والاهتمام بالموروث الاجتماعي، مؤكدة أن الموهبة بدون اهتمام قد تنتهي بذبولها.
، في حوار افتراضي.. هيئة الأدب والنشر تستضيف الروائية زينب حفني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في حوار افتراضي.. هيئة الأدب والنشر تستضيف الروائية زينب حفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.