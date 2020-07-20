، في حوار افتراضي.. هيئة الأدب والنشر تستضيف الروائية زينب حفني ،

محمد بن مسعود - الدمام - شرحت كيف خاضت عالم الرواية بعد عدة تجارب

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤخراً، لقاءً حوارياً افتراضياً بعنوان "حياة الكتابة"، استضافت فيه الروائية زينب حفني، وأدارته الإعلامية رندا الشيخ، ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية الافتراضية تنظمها الهيئة على مدى أسبوعين.

وأكدت الروائية زينب أنها وقعت في أسر عالم الرواية بعد عدة تجارب لأجناس أدبية مختلفة، انطلقت من كتابة الخواطر التي كانت في سن مبكرة، ثم انتقلت بعدها لكتابة القصة القصيرة، لتجد نفسها فيما بعد في عالم الرواية.

وقالت: قدرها قادها للدخول في عالم الكتابة الذي أخذ منها حياتها الاجتماعية لتعيش في شبه عزلة للتفرغ للقراءة والكتابة.

وأوصت الروائية السعودية الكتاب والكاتبات الشباب، بأن يثقوا بكتاباتهم، وألا يسمحوا لأي شخص مهما كان اسمه أن يؤثر في أسلوبهم وشخصيتهم، منبهة جيل المبدعين الجدد إلى ضرورة القراءة والاطلاع، لزيادة لياقتهم في الكتابة، إضافة للاستفادة من تجاربهم الشخصية، والاهتمام بالموروث الاجتماعي، مؤكدة أن الموهبة بدون اهتمام قد تنتهي بذبولها.