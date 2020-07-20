، أرقام مليارية... هذا ما أنفقه السعوديون في دبي في عام واحد ،

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كشف تقرير بعنوان "خطط صلبة للتعافي لمرحلة ما بعد الوباء آفاق قطاع الضيافة في دبي" عن تصدر دبي للمرتبة الثالثة عالمياً في الإنفاق السياحي الدولي عام 2019 وبلغ حجم الإنفاق الدولي للزوار حوالي 102.47 مليار درهم ويشكل سفر الأعمال جزءًا كبيرًا من عائدات السفر والسياحة في الإمارات، حيث ساهمت الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بأكثر من 20 مليار درهم في اقتصاد دبي العام الماضي.
وأضاف التقرير أن نحو 16.73 مليون زائر دولي استقطبتهم الإمارة العام الماضي بزيادة 5٪ على أساس سنوي، وكانت الهند والسعودية والمملكة المتحدة أكبر 3 أسواق مصدرة وشكلت نحو 28٪ من إجمالي الزيارات، وفي أرقام رسمية معلنة أن 1.6 مليون سعودي زار دبي في عام 2019 وهو ما يعني أن السعوديين أنفقوا ما يقارب من 9 مليارات ريال سعودي.
وتستحوذ دبي على غالبية الغرف الفندقية في الإمارات حسب المتوقع سيضاف في 2020 ما يقارب من 24000 غرفة فندقية تصل إلى ما مجموعه 151000، تشمل الافتتاحيات القادمة رويال أتلانتس في نخلة جميرا وأرتيسيا في داماك هيلز.دبي الإنفاق السياحي الدولي
أرقام مليارية... هذا ما أنفقه السعوديون في دبي في عام واحدخالد خليل الخليج 365 2020-07-20
كشف تقرير بعنوان "خطط صلبة للتعافي لمرحلة ما بعد الوباء آفاق قطاع الضيافة في دبي" عن تصدر دبي للمرتبة الثالثة عالمياً في الإنفاق السياحي الدولي عام 2019 وبلغ حجم الإنفاق الدولي للزوار حوالي 102.47 مليار درهم ويشكل سفر الأعمال جزءًا كبيرًا من عائدات السفر والسياحة في الإمارات، حيث ساهمت الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بأكثر من 20 مليار درهم في اقتصاد دبي العام الماضي.
وأضاف التقرير أن نحو 16.73 مليون زائر دولي استقطبتهم الإمارة العام الماضي بزيادة 5٪ على أساس سنوي، وكانت الهند والسعودية والمملكة المتحدة أكبر 3 أسواق مصدرة وشكلت نحو 28٪ من إجمالي الزيارات، وفي أرقام رسمية معلنة أن 1.6 مليون سعودي زار دبي في عام 2019 وهو ما يعني أن السعوديين أنفقوا ما يقارب من 9 مليارات ريال سعودي.
وتستحوذ دبي على غالبية الغرف الفندقية في الإمارات حسب المتوقع سيضاف في 2020 ما يقارب من 24000 غرفة فندقية تصل إلى ما مجموعه 151000، تشمل الافتتاحيات القادمة رويال أتلانتس في نخلة جميرا وأرتيسيا في داماك هيلز.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
03:45 PM
151 ألف غرفة فندقية فيها
كشف تقرير بعنوان "خطط صلبة للتعافي لمرحلة ما بعد الوباء آفاق قطاع الضيافة في دبي" عن تصدر دبي للمرتبة الثالثة عالمياً في الإنفاق السياحي الدولي عام 2019 وبلغ حجم الإنفاق الدولي للزوار حوالي 102.47 مليار درهم ويشكل سفر الأعمال جزءًا كبيرًا من عائدات السفر والسياحة في الإمارات، حيث ساهمت الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بأكثر من 20 مليار درهم في اقتصاد دبي العام الماضي.
وأضاف التقرير أن نحو 16.73 مليون زائر دولي استقطبتهم الإمارة العام الماضي بزيادة 5٪ على أساس سنوي، وكانت الهند والسعودية والمملكة المتحدة أكبر 3 أسواق مصدرة وشكلت نحو 28٪ من إجمالي الزيارات، وفي أرقام رسمية معلنة أن 1.6 مليون سعودي زار دبي في عام 2019 وهو ما يعني أن السعوديين أنفقوا ما يقارب من 9 مليارات ريال سعودي.
وتستحوذ دبي على غالبية الغرف الفندقية في الإمارات حسب المتوقع سيضاف في 2020 ما يقارب من 24000 غرفة فندقية تصل إلى ما مجموعه 151000، تشمل الافتتاحيات القادمة رويال أتلانتس في نخلة جميرا وأرتيسيا في داماك هيلز.
، أرقام مليارية... هذا ما أنفقه السعوديون في دبي في عام واحد ،
المصدر : الخليج 365
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