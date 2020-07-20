، الجزر السعودية "الكنز المفقود" ذو الطبيعة الفاتنة... الأولى عربيًا وهذا ترتيبها عالميًا ،

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الجزر بطبيعتها أماكن ساحرة محاطة تمامًا بالماء من جميع الجهات، ويعتبرها السائح والزائر مملكة سحرية معزولة عن العالم، ولذلك فتن السياح بها وتعد من أشهر الوجهات السياحية في العالم يظهر طول سواحل المملكة البحرية عددًا كبيرًا من الجزر الذي يبلغ في خليج العقبة والبحر الأحمر والخليج العربي نحو 1300 جزيرة مختلفة المساحة يضم خليج العقبة والبحر الأحمر نحو 1150 جزيرة تمثل نحو 88.5 % من مجموع جزر المملكة والخليج العربي نحو 150 جزيرة تمثل نحو 11.5% من مجموع جزر المملكة.
ورقميًا فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الأولى في امتلاكها للجزر البحرية التي يفوق عددها 1300 جزيرة تليها اليمن بما يقارب 580 جزيرة بحرية ومصر نحو 390 جزيرة، وعالمياً تحتل السعودية رقم 17 في عدد الجزر، إذ تحتل إندونيسيا المركز الأول بآلاف الجزر ثم روسيا فالولايات المتحدة الأمريكية فالفلبين والمالديف.
ولزيارة الجزر السعودية المتنوعة في البحر الأحمر والخليج متعة لا يعرفها إلا من جربها، حيث الاستمتاع بالغوص في أسرارها الدفينة، والتمدد على شواطئها الساحرة، والسباحة في مياهها الصافية، وتمتلك هذه الجزر مقومات جذب سياحي خيالية، فهي متنوعة المساحات والتضاريس والبيئات، ما بين جزر ذات أصول مرجانية، ورملية، وقارية، وبركانية، وتطرز حواف الشواطئ بالرمال الناعمة، والمرتفعات الجبلية، والتجمعات النباتية، إضافة لشعابها المرجانية المتنوعة، مما يؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا للصيد والغوص والاستجمام في معظم فصول العام سواء على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي .
الجزر السعودية "الكنز المفقود" ذو الطبيعة الفاتنة... الأولى عربيًا وهذا ترتيبها عالميًاخالد خليل الخليج 365 2020-07-20
الجزر بطبيعتها أماكن ساحرة محاطة تمامًا بالماء من جميع الجهات، ويعتبرها السائح والزائر مملكة سحرية معزولة عن العالم، ولذلك فتن السياح بها وتعد من أشهر الوجهات السياحية في العالم يظهر طول سواحل المملكة البحرية عددًا كبيرًا من الجزر الذي يبلغ في خليج العقبة والبحر الأحمر والخليج العربي نحو 1300 جزيرة مختلفة المساحة يضم خليج العقبة والبحر الأحمر نحو 1150 جزيرة تمثل نحو 88.5 % من مجموع جزر المملكة والخليج العربي نحو 150 جزيرة تمثل نحو 11.5% من مجموع جزر المملكة.
ورقميًا فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الأولى في امتلاكها للجزر البحرية التي يفوق عددها 1300 جزيرة تليها اليمن بما يقارب 580 جزيرة بحرية ومصر نحو 390 جزيرة، وعالمياً تحتل السعودية رقم 17 في عدد الجزر، إذ تحتل إندونيسيا المركز الأول بآلاف الجزر ثم روسيا فالولايات المتحدة الأمريكية فالفلبين والمالديف.
ولزيارة الجزر السعودية المتنوعة في البحر الأحمر والخليج متعة لا يعرفها إلا من جربها، حيث الاستمتاع بالغوص في أسرارها الدفينة، والتمدد على شواطئها الساحرة، والسباحة في مياهها الصافية، وتمتلك هذه الجزر مقومات جذب سياحي خيالية، فهي متنوعة المساحات والتضاريس والبيئات، ما بين جزر ذات أصول مرجانية، ورملية، وقارية، وبركانية، وتطرز حواف الشواطئ بالرمال الناعمة، والمرتفعات الجبلية، والتجمعات النباتية، إضافة لشعابها المرجانية المتنوعة، مما يؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا للصيد والغوص والاستجمام في معظم فصول العام سواء على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي .
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:35 PM
تملك أطول السواحل البحرية العربية
الجزر بطبيعتها أماكن ساحرة محاطة تمامًا بالماء من جميع الجهات، ويعتبرها السائح والزائر مملكة سحرية معزولة عن العالم، ولذلك فتن السياح بها وتعد من أشهر الوجهات السياحية في العالم يظهر طول سواحل المملكة البحرية عددًا كبيرًا من الجزر الذي يبلغ في خليج العقبة والبحر الأحمر والخليج العربي نحو 1300 جزيرة مختلفة المساحة يضم خليج العقبة والبحر الأحمر نحو 1150 جزيرة تمثل نحو 88.5 % من مجموع جزر المملكة والخليج العربي نحو 150 جزيرة تمثل نحو 11.5% من مجموع جزر المملكة.
ورقميًا فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الأولى في امتلاكها للجزر البحرية التي يفوق عددها 1300 جزيرة تليها اليمن بما يقارب 580 جزيرة بحرية ومصر نحو 390 جزيرة، وعالمياً تحتل السعودية رقم 17 في عدد الجزر، إذ تحتل إندونيسيا المركز الأول بآلاف الجزر ثم روسيا فالولايات المتحدة الأمريكية فالفلبين والمالديف.
ولزيارة الجزر السعودية المتنوعة في البحر الأحمر والخليج متعة لا يعرفها إلا من جربها، حيث الاستمتاع بالغوص في أسرارها الدفينة، والتمدد على شواطئها الساحرة، والسباحة في مياهها الصافية، وتمتلك هذه الجزر مقومات جذب سياحي خيالية، فهي متنوعة المساحات والتضاريس والبيئات، ما بين جزر ذات أصول مرجانية، ورملية، وقارية، وبركانية، وتطرز حواف الشواطئ بالرمال الناعمة، والمرتفعات الجبلية، والتجمعات النباتية، إضافة لشعابها المرجانية المتنوعة، مما يؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا للصيد والغوص والاستجمام في معظم فصول العام سواء على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي .
، الجزر السعودية "الكنز المفقود" ذو الطبيعة الفاتنة... الأولى عربيًا وهذا ترتيبها عالميًا ،
المصدر : الخليج 365
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