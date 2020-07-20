محمد بن مسعود - الدمام - "الطوالة" ينال الماجستير في تمريض القلب والأوعية الدموية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-20 حصل مشعل بن شجاع شليويح الطوالة، على درجة الماجستير الإكلينيكي "تمريض القلب والأوعية الدموية" من مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم. 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 05:04 PM Advertisements حصل مشعل بن شجاع شليويح الطوالة، على درجة الماجستير الإكلينيكي "تمريض القلب والأوعية الدموية" من مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم. ، "الطوالة" ينال الماجستير في تمريض القلب والأوعية الدموية ،

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