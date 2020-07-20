شكرا لمتابعة خبر عن جامعة طيبة تعلن عن أسماء المقبولين والمقبولات في الدفعة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت جامعة طيبة عن أسماء المقبولين والمقبولات في الدفعة الأولى، حيث أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني لإجراء عمليات التقديم للجامعة والاستدعاء وتأكيد القبول.

وأشارت الجامعة إلى بداية عمليات إدخال البيانات الشخصية للمتقدمين وإصدار أرقام الترشيح ومفتاح الدخول للنظام إلكترونياً، ثم إعلان نتائج الترشيح وإعلان الدفعة الأولى في جميع البرامج والفروع التي ستكون على دفعات، وذلك بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى، وإلى أن تكتمل المقاعد المتاحة للقبول هذا العام.

وحرصت الجامعة منذ بدء الإعلان عن التقديم إلى تجنيد كافة طاقاتها الفنية والبشرية لتوضيح شروط وآليات القبول، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، والتخصصات المتاحة، وآلية الاستفسارات، معلنة عن أسماء المقبولين والمقبولات في الدفعة الأولى عبر الرابط: هنــــا .