شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تسجل انخفاضًا ملحوظًا في عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل منطقة الرياض، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 169 إصابة جديدة مؤكدة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، ففي وادي الدواسر تم تسجيل 32 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها وادي الدوادمي التي سجلت 14 حالة، ثم محافظة الخرج وحريملاء 9 حالات، بعدها 8 حالات في عفيف، ثم 7 حالات في المزاحمية، فيما سجلت حوطة بني تميم والسليل 4 حالات.

أما الرين فقد سجلت 3 حالات، وفي المجمعة والقويعية تم تسجيل حالتين، وحالة واحدة في كل من رماح، والدلم، والزلفي، ومرات.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 43,867 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 680 حالة وفاة.