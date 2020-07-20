شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جريان سيل شمال تثليث بعد هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو، سيل شمال محافظة تثليث الذي جرى اليوم الاثنين، إذ نشره حساب "طقس" على موقع "تويتر". أظهر مقطع فيديو، سيل شمال محافظة تثليث الذي جرى اليوم الاثنين، إذ نشره حساب "طقس" على موقع "تويتر". وهطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة تثليث، سالت على إثرها الشعاب والأودية . جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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