شكرا لمتابعة خبر عن مساعد قوات أمن الحج: لم نضبط حملات وهمية حتى الآن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مساعد قوات أمن الحج للدوريات، أن قيادة منطقة المشاعر المقدسة تشمل مزدلفة وعرفة ومنى، تُسير فيها دوريات راكبة إضافة إلى مراكز ضبط أمني؛ لمنع وجود أي شخص غير مصرح له، مشيرًا إلى أن من يُضبط سيطبق بحقه التعليمات.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالحديث عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، إلى أن قيادة المهام والإسناد الأمني، تقوم بتطبيق جزء من الطوق الأمني الخارجي على المشاعر المقدسة.
وأضاف أنه لم يتم ضبط حملات وهمية حتى الآن، مؤملًا ألا يتم ضبط أي حملات حتى نهاية موسم الحج 1441هـ.
#عاجل_السعودية— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 20, 2020
مساعد قوات أمن الحج للدوريات: قيادة المهام والإسناد الأمني، تقوم بتطبيق جزء من الطوق الأمني الخارجي على المشاعر المقدسة.#نعود_بحذر#حج1441 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/cXoWjeK5IT
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