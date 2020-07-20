شكرا لمتابعة خبر عن وزير التجارة: اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، بالعلاقات السعودية العراقية.

وأكد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن العلاقات بين البلدية شهدت نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعهما.

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وأضاف أنه وبرغم إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة ، إلا أن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة ، والعمل متواصل لتحقيق المنشود سياسياً واقتصادياً وتنموياً.

يذكر أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أعلن، اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، حتى خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - من المستشفى.

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