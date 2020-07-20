شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة: إزالة تعديات بمساحة 2500 م2 بنطاق بريمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 2500 م2 من الأسوار المقامة على مواقع مختلفة لأراضي حكومية بحي "الأجواد الشعبي". أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 2500 م2 من الأسوار المقامة على مواقع مختلفة لأراضي حكومية بحي "الأجواد الشعبي". وبيّن رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني، أن الفرق التابعة نفذت جولات رقابية على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي وذلك بمساندة الجهات الأمنية؛ حيث جرى إزالة ثلاثة أسوار مخالفة غير نظامية و بدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.

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