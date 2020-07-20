شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يستذكر الدكتور جبريل العريشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استذكر مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عضو المجلس السابق الدكتور جبريل العريشي "رحمه الله"، الذي وافته المنية.
ونعى المجلس، الدكتور العريشي، مستذكرًا باعتزاز الأعمال التي قام بها الفقيد وجهوده المخلصة خلال عضويته في المجلس.
وأضاف: " كان خلالها مثالاً للتفاني في خدمة دينه ووطنه سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ".
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