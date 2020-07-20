شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة الاستعلام عن مستجدات قضايا الاستئناف إلكترونيا عبر "ناجز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة العدل أنه يمكن للفرد الاستعلام عن آخر المستجدات المتعلقة بالقضايا الخاصة بمحكمة الاستئناف إلكترونياً عبر بوابة "ناجز".

وكان أحد متابعي حساب الوزارة الخاص بالتواصل العدلي على موقع "تويتر" قد ذكر أن لديه قضية في محكمة الاستئناف، ويحتاج معرفة المستجدات حيالها، متسائلاً عن إمكانية الاستعلام عنها إلكترونياً.

وأجابت الوزارة بأنه يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

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1- الدخول على بوابة ناجز : أضغط هنا

2-اختيار أيقونة المحاكم

3-اختيار أيقونة قضاياي