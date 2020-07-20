حقيقة وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جاء ذلك بعد أن دخل العاهل السعودي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يوم أمس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دخل صباح اليوم الاثنين 20 يوليو 202، ستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص جراء وجود التهاب في المرارة، حيث لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات الرسمية تنفي أو تؤكد ذلك.

ومن جاني أخر، قالت وسائل إعلام عراقية إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أجل زيارته الى السعودية التي من المقرر أن تتم اليوم بسبب دخول العاهل السعودي مستشفى بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في حسابه على تويتر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:" تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، بصفته أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.

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وبعد وفاة أخيه الشقيق الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبتاريخ 18 يونيو 2012 أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وأثناء ولايته العهد، ومع ظهور بوادر منافسة واضحة في القارة الآسيوية للقارتين الأوروبية والأميركية الشمالية، قام في فبراير 2014م، بجولة زار خلالها باكستان واليابان والهند والتي أصبحت تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً ومن هذا المنطلق كانت الزيارة مهمة، لعرض تاريخ ومستقبل العلاقات بين هذه الدول.

وسلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الحاكم العشرون من أسرة آل سعود والابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.