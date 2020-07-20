لهذا السبب رجل يقتل زوجته بعدة طعنات أمام محل تجاري بالسعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على رجل بعد إقدامه على قتل زوجته بطعنها عدة طعنات أثناء ممارستها رياضة المشي أمام عدد من المحلات التجارية في حي الروابي بمحافظة جدة.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“، فقد ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالواقعة، وبوصول رجال الأمن عثروا على سيدة مضرجة بدمائها بعد تلقيها عدة طعنات.

وقال شاهد عيان إن ”المرأة كانت تسير بينما لاحقها شخص بيده سكين وطعنها عدة طعنات ثم لاذ بالفرار في سيارة خاصة“.

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وتمكن رجال الأمن بعد مطاردة الزوج من القبض عليه، فيما أسعفت المجني عليها إلى المستشفى بحالة خطيرة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وأقر الزوج في التحقيقات بقيامه بطعن زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما، مؤكدا أنه تبعها حاملا سكينا وقرر إنهاء خلافاتهما بطعنها.

وقالت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي إن الرجل مطوع, وإن زوجته كانت تطالبه بالطلاق إلا أنه كان رافضا ويعنفها وهي أم لـ6 أطفال.