︎
.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 لموظفي القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن إجازة موظفي القطاع العام تبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 2 ذي الحجة الموافق 23 /7/2020، ويُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد 19 ذي الحجة الموافق 9/8/2020.
وأضافت أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والعام غير الربحي تكون لمدة 4 أيام تبدأ من نهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة الموافق 29/7/2020، ويُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 13 ذي الحجة الموافق 3/8/2020.
كانت هذه تفاصيل خبر “الموارد البشرية” تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاعين العام والخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.