” الطيار ” يستعد للإحتفال بزواج إبنه عائلياً إمتثالاً للقرارات السامية

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يستعد الأستاذ/ فهد عايش الطيار “يوم السبت الموافق ٤ ذو الحجة ١٤٤١هـ” بالإحتفال بزواج ابنه (خالد) في المدينة المنورة.

و الذي سيكون في ظل أجواء عائلية تقتصر على حضورهم وذلك تماشيًا مع القرارات السامية بمنع التجمعات وتماشيًا مع التدابير التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

و سيستقبل العريس التهاني و التبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء عبر الهاتف.

” ” تبارك للعروسين وأسرتيهما، وتتمنّى لهما حياة سعيدة.

