رئيس هيئة الهلال الأحمر يقدّم التعازي لأسرة المسعف هاني يوسف

قدّم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أحرّ التعازي إلى أسرة المسعف هاني يوسف عيسى الذي يعمل فني إسعاف في أحد المراكز الاسعافية بمنطقة المدينة المنورة، والذي توفاه الله صباح أمس الأحد، بحادث دهس أثناء مباشرته لحالة إسعافية.

وعبّر القاسم خلال اتصاله الهاتفي عن بالغ أسفه وتعازيه لأسرة المسعف هاني يوسف، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وواسع فضله، ومشيدًا في الوقت نفسه بالعمل الإنساني الذي قام به؛ حيث أن الفقيد توفي أثناء سعيه لإنقاذ شخص آخر وهي السمة الأعلى في العمل الإنساني الذي يقوم به منسوبي الهيئة، لاسيما وأنهم خلال عملهم يسعون بشكل مستمر في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أراضي هذا الوطن من خلال مباشرتهم للحالات الطارئة.

وقال القاسم بأن منسوبي الهيئة العاملين في الميدان معرضون للضغوط النفسية ولمشاهد بشعة على مدار اليوم والساعة، وقد تكون تلك المناظر المؤلمة هي مناظر لأحد أقاربهم أو أسرهم، ورغم ذلك يتفانون في تقديم واجبهم الإنساني كل ذلك أملًا في أن يكون ذلك العمل سببًا بعد الله في إنقاذ تلك الأرواح.

وبيّن القاسم بأن هناك الكثير في الميدان ممن قد تعرضوا لمواقف صعبة من جراء مباشرتهم لحوادث نتج عنها وفاة أقارب أو زملاء لهم كما حصل في حادث المسعف هاني يوسف عيسى، ورغم ذلك ولله الحمد كان إيمانهم بالله ثم بواجبهم الإنساني سببًا في أن يتماسكوا مع هول الموقف ويقوموا بتقديم الرعاية الإسعافية الطارئة لمحتاجيها في تلك الحوادث.

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واختتم الدكتور القاسم حديثه بأن الهيئة تحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لمنسوبيها بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي لمنسوبيها الذين يتعرضون لصدمات نفسية من جراء مباشرتهم لحوادث قد يكون اطرافها أحد أفراد أسرهم أو زملائهم في العمل؛ حيث تحرص الهيئة على تكثيف برامج الدعم النفسي لهم وتقديم الرعاية لهم حتى لا تؤثر تلك المواقف والصدمات على حياتهم الشخصية مستقبلًا سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الله جميع أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أقرباءهم وذويهم الصبر والسلوان.

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