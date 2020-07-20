الصحة: تسجيل 2429 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 37 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 253349 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 5524 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 203259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 37 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2523 حالة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس الأحد، عن تراجع الحالات الحرجة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 2.5%، مؤكدًا أن المؤشر يميل للتراجع خلال الأسابيع الأخيرة منذ منتصف يونيو الماضي.

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