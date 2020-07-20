«الداخلية» تُنفذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بأبها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة أبها بمنطقة عسير.

وذكرت الداخلية في بيان لها، أن «عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني» سعودي الجنسية، أقدم على قتل «فرحان بن مضواح بن جابر القحطاني» سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وأضاف بيان الداخلية، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار قضائي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني «عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني» اليوم الاثنين، بمدينة أبها بمنطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية، للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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