الزايدي يرأس اجتماع رؤساء بلديات أمانة العاصمة المقدسة

رأس مدير عام شؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بمكة المكرمة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المستجدة والخدمات التي تقدمها الأمانة، ومتابعة مختلف الأعمال، وذلك بقاعة الاجتماعات بالأمانة.

وفي بداية الاجتماع قدم الزايدي التهنئة لجميع رؤساء البلديات الفرعية؛ لحصولهم على ثقة أمين العاصمة المقدسة وتكليفهم بمهام رئاسة البلديات، مقدمًا شكره لجميع العاملين، على ما قدموه من جهود مُخلصة أسهمت إسهامًا كبيرًا في نجاح الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية، داعيًّا الجميع إلى الاستمرار في العمل بالنهج نفسه الذي تميزوا به خلال أدائهم واجباتهم.

عقب ذلك تمت مناقشة العديد من المواضيع الجديدة التي تبنتها الأمانة مؤخرًا للارتقاء بمختلف أعمالها، ومن أهمها مناقشة الحدود الإدارية لكل بلدية، وتشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، وتطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية والنظافة والصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وتكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، والحد من الظواهر السلبية بالأسواق العشوائية، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

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