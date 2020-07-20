تنفيذ حكم القصاص في قاتل «الحارثي» بالطائف

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن «عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي» سعودي الجنسية، أقدم على قتل «سامي بن عطية بن حسين الحارثي» سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش، ما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت الداخلية، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني «عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي» اليوم الاثنين، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

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وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وحذّرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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