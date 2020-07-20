أخبار السعودية اليوم.. الملك سلمان يدخل المستشفى بسبب التهاب في المرارة.. و«شؤون الحرمين» تطلق 6 محاور لخدمة الحجاج

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الاثنين 20 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، ورئاسة شؤون الحرمين تطلق 6 محاور متنوعة لخدمة الحجاج، وتحري هلال ذي الحجة مساء اليوم.

الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة

أعلن الديوان الملكي دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

تنفيذ حكم القصاص في قاتل «الحارثي» بالطائف

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

بالصور.. «نيوم» تستخدم جهازًا حديثًا لقياس درجة حرارة العاملين والزوار

أوضحت شركة نيوم، أنها تستخدم جهازًا حديثًا يعمل بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة العاملين.

«الشورى» يطالب بتمكين «هيئة تقويم التعليم» من تطبيق الاختبارات الوطنية

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي، من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية، على الجهات المشمولة في تنظيمها.

«شؤون الحرمين» تطلق 6 محاور متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏6 محاور متنوعة؛ بهدف تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة بحجاج بيت الله وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين بالرئاسة، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا».

أبرز 10 أسئلة وأجوبتها على منصة أبشر بينها الاستعلام عن مخالفات المرور

أجابت منصة أبشر عن أهم 6 استفسارات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أهم الأسئلة التي تتعلق بتأشيرة الخروج والعودة وتأمين المركبات ورخصة القيادة.

«الشورى» يطالب المشتريات الحكومية بمراجعة تضخم هيكلها الإداري

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق.

القطاعات الكبرى تهبط بالسوق السعودية في بداية التعاملات

تراجع سوق الأسهم السعودية «تداول»، في التعاملات الصباحية، بجلسة اليوم الإثنين؛ متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات الكبرى.

أمانة المدينة المنورة تحدد آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي

Advertisements

أوضحت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة آخر موعد لقص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي.

«الربيعة» يُنعي المُسعف هاني يوسف ضحية حادث الدهس

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، العزاء على أسرة المسعف هاني يوسف، الذي استشهد أثناء مباشرته حالة مصاب.

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقدين لصيانة الأنفاق المحيطة بالمسجد الحرام

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدين للصيانة؛ تضمن الأول صيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام بقيمة (11.074.664) ريال، بينما اختص الثاني بصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة، وذلك بقيمة (7.325.220) ريال.

مساء اليوم.. «المحكمة العليا» تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة

جددت المحكمة العليا دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الإثنين (19 ذي القعدة 1441 هـ).

بالأسماء.. «الثقافة» تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة المكتبات

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الإثنين، تشكيل مجلس إدارة هيئة المكتبات، برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، عضوًا ونائبًا لرئيس المجلس.

موجات رطبة تضفي أجواء لن تتكرر على هذه المناطق بالمملكة

أوضح الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن المصايف وجنوب المملكة ستحظى بجو رائع هذه الأيام وحتى أيام عيد الأضحى؛ بسبب موجات رطبة قادمة من بحر العرب.

محاضرات عن بُعد من «الشؤون الإسلامية» للتعريف بفضل عشر ذي الحجة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية جدولها الذي يتضمن برامج عشر ذي الحجة؛ يلقيها عدد من الدعاة والداعيات عن بُعد عبر البث المباشر على برنامج زوم.

رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في اجتماع مع نظرائه بدول الخليج

يعقد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غدًا الثلاثاء، أعمال اجتماعهم الثالث عشر، والذي يستضيفه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تكشف سبب تراجع الحالات الحرجة بكورونا في المملكة.. ووفاة مسعف بالهلال الأحمر في حادث دهس خلال عملية إنقاذ

أخبار السعودية اليوم.. تحديد مساجد صلاة عيد الأضحى.. والشمس تتعامد على الكعبة الأربعاء

أخبار السعودية.. قانوني يوضح عقوبة ذوي الطفلين وائل وجواهر.. وتوضيح من «التأمينات» بشأن صرف تعويض «ساند»