أمانة جدة تزيل تعديات بمساحة 2500م2 بنطاق بريمان

بمساندة الجهات الأمنية

أزالت بلدية بريمان الفرعية 2500م2 من الأسوار المقامة على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية بحي «الأجواد الشعبي». وبيّن رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني أن الفرق التابعة نفذت جولات رقابية على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي وذلك بمساندة الجهات الأمنية؛ حيث جرى إزالة ثلاثة أسوار مخالفة غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء. Advertisements اقرأ أيضًا: الزايدي يرأس اجتماع رؤساء بلديات أمانة العاصمة المقدسة «أمانة جدة» تتلف 24 من البسطات والعربات بنطاق العزيزية

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