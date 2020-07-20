بالصور.. تسليم ١٥٠ فيلا سكنية للمستفيدين بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، حفل تسليم مفاتيح 150 فيلا سكنية المنفذة ضمن مشروع الإسكان الذي تنفذه وزارة الإسكان بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

واستمع نائب أمير منطقة جازان خلال التدشين لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي عن مشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جازان.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 1.106.000 متر مربع، والفلل السكنية التي تم تسليمها والبالغ عددها 150 فيلا كمرحلة أولى من أصل 812 فيلا سكنية صممت وفق أفضل المواصفات بما يلبي احتياجات الأسر المستفيدة، إضافة لما يتوافر بالموقع من المساجد والمرافق الخدمية الأخرى إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن بمختلف مناطق وطننا العزيز.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على سير العمل في بقية مراحل مشروع الإسكان بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً حرصه وحرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان شخصياً ومتابعتهما ودعمها لكل ما يسهم في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد ووفق الآليات والبرامج المعدة لذلك، وفق أعلى وأفضل المواصفات، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

وفي ختام الفعالية سلم نائب أمير منطقة جازان مفاتيح الفلل السكنية للأسر المستفيدة، متمنياً الخير والفائدة للمستفيدين، وأن يمد القائمين على المشروع بالعون والتوفيق لتحقيق لكل ما يخدم الوطن والمواطن.

Advertisements

من جانبهم، عبر المستفيدون من الفلل السكنية, عن سعادتهم بهذه المناسبة رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يجدونه من دعم ورعاية واهتمام بكل ما يوفر الخدمات النوعية والكريمة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة، ولأمير المنطقة ونائبه على متابعتهما الدائمة لكل ما يخدم أبناء المنطقة، سائلين المولى القدير أن يديم الرخاء والاستقرار على مملكتنا الغالية في ظل قيادتها الحكيمة.

حضر مراسم تسليم مفاتيح الفلل السكنية وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

اقرأ أيضًا:

«مياه جازان» تستكمل محطات ضخ بأكثر من 59 مليون ريال

جامعة جازان تعلن عن موعد التسجيل في 17 برنامجًا ودبلومًا