السعودية والعراق توقعان اتفاقيات في الاستثمار والطاقة والرياضة

استمرار اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين
وقعت كل من السعودية والعراق، اليوم الإثنين، اتفاقيات في الاستثمار والطاقة والرياضة.
وذكرت قناة «الإخبارية»، أن مجلس التنسيق السعودي العراقي وقع اتفاقًا على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وكان وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد عبدالله القصبي، أوضح اليوم، أن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة، رغم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية، التي كانت مقررة اليوم الإثنين.
وجاء تأجيل زيارة الكاظمي للرياض، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.
وأعلن الديوان الملكي، فجر اليوم الإثنين، دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
وكان من المقرر أن يصل الكاظمي المملكة، اليوم، في أول زيارة خارجية له بعد تشكيل الحكومة، ضمن جولة إقليمية دولية، كانت الحكومة العراقية أعلنتها، وتشمل السعودية والولايات المتحدة.
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