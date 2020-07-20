«الربيعة» يُنعي المُسعف هاني يوسف ضحية حادث الدهس

توفي في حادث دهس أثناء مباشرة مصاب
قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، العزاء على أسرة المسعف هاني يوسف، الذي استشهد أثناء مباشرته حالة مصاب.
وذكر الهلال الأحمر السعودي، عبر تويتر، أن وزير الصحة قدم في اتصال هاتفي، واجب العزاء والمواساة، لوالد المسعف هاني يوسف، سائلًا الله له المغفرة والرحمة.
وأعلن الهلال الأحمر، أمس الأحد، استشهاد المسعف هاني يوسف عيسى، أحد أبطال الميدان المخلصين بالمدينة المنورة، نتيجة حادث دهس، أثناء مباشرته حالة إسعافية بطريق الهجرة.
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