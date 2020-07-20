السعودية اليوم / الحكومة البريطانية توقع عقداً لشراء 90 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت التطوير



لندن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واس

وقعت الحكومة البريطانية اليوم عقداً لشراء 90 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان أنه تم تأمين الحصول على اللقاحات من ثلاثة مصادر مختلفة، تشمل إلى جانب العقد الأخير الحصول على علاجات تحتوي على أجسام مضادة لحماية أولئك الذين لا يستطيعون تلقي اللقاحات.

// انتهى //

16:52ت م

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لندن 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليه 2020 م واسوقعت الحكومة البريطانية اليوم عقداً لشراء 90 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تحت التطوير.وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان أنه تم تأمين الحصول على اللقاحات من ثلاثة مصادر مختلفة، تشمل إلى جانب العقد الأخير الحصول على علاجات تحتوي على أجسام مضادة لحماية أولئك الذين لا يستطيعون تلقي اللقاحات.// انتهى //16:52ت م0162

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